SANITA’ BR, CAROLI (FDI): L’ASSESSORE PALESE NON HA NULLA DA DIRE SULL’AMBULANZA SENZA MEDICO E INFERMIERE

“Nessuna risposta, ma solo irritazione da parte dell’assessore alla Sanità Palese quando in Consiglio regionale gli ho chiesto cosa avesse da dire sulla tragedia che si è consumata a Torre Santa Susanna quando un 63enne di Erchie, emigrato in Germania, e tornato in ferie nel Salento si è accasciato al suolo e non avuto nessun tipo di assistenza medica perché l’ambulanza giunta sul posto era priva di medico e infermiere. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma possiamo avanzare il sospetto che se assistito subito l’uomo, forse, poteva essere salvato? E quanti altri casi ci sono come questo?

“È questa la Sanità che vive la provincia di Brindisi, con ospedali al collasso dove i reparti vengono chiusi e sulle autoambulanze che arrivano c’è solo con l’autista. Capisco l’irritazione dell’assessore Palese che vive momenti di forte difficoltà, ma sarebbe bastato anche che chiedesse scusa a noi brindisini che questa Sanità proprio non la meritiamo.”