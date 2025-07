Sanità Brindisi, Caroli: “Al Centro di riabilitazione di Ceglie un paziente in gravi condizioni ha aspettato otto ore per essere intubato per mancanza di anestesisti. Questa è l’assistenza migliore promessa dall’assessore Amati”

Di seguito la segnalazione del consigliere regionale e coordinatore provinciale BR di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli

“Il disegno politico di Fabiano Amati ormai è palese anche ai bambini brindisini: far transitare dal privato al pubblico tutte le strutture socio-sanitarie della provincia di Brindisi, internalizzando (o cercare di farlo, perché poi c’è lo scoglio del concorso) il personale e la gestione sanitaria che, come abbiamo sempre sostenuto, costituisce un aggravio di costi a carico della sanità regionale, un costo che, però, avremmo pagato in cambio di un’assistenza migliore, ma non è così.

Mi risulta che ieri un paziente ricoverato in rianimazione al Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica e che doveva essere intubato nella tarda mattinata, per l’aggravarsi della sua situazione, è stato intubato nella serata per la mancanza di anestesisti. Gli operatori sanitari hanno passato l’intero pomeriggio a telefonare ai vari ospedali della zona nella speranza di trovarne qualcuno disponibile. Era questa la sanità migliore che la ASL BR avrebbe offerto al posto di quella della Fondazione San Raffaele? Una struttura dove il personale sanitario che è riuscito a trovare di meglio ha abbandonato la nave prima che affondasse nei debiti, come succederà visto come sono lievitati i costi, mentre altri dipendenti sono appesi alla speranza di superare il concorso che dovranno comunque sostenere.

Con queste premesse, sempre Amati ora si è intestardito, con la contrarietà del suo stesso collega assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, per l’internalizzazione della RSA di Ostuni. Guarda caso sempre strutture brindisine… il perché è fin troppo banale da spiegare!”