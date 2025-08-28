Sanità Brindisi, Galizia (UGL Salute): “Intesa positiva in Prefettura sul servizio pulizia e sanificazione ASL”

La UGL Salute di Brindisi esprime soddisfazione per l’esito positivo della procedura di raffreddamento tenutasi in Prefettura nella giornata di ieri, in merito allo stato di agitazione proclamato dall’Organizzazione Sindacale per il servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Il servizio è attualmente affidato alle Società COLSER, in qualità di appaltatore, e Meridionale, in qualità di subappaltatore.

Il positivo risultato, ottenuto a seguito di un costruttivo dialogo con le parti interessate, garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali, pari a 390 unità lavorative con l’attuale aumento dell’indice di sostituzione, e l’impegno concreto a garantire uniformi prospettive contrattuali, in linea con i diritti acquisiti in altre realtà regionali, obiettivo prioritario dell’Organizzazione Sindacale. Entro la giornata odierna, l’Azienda Sanitaria provvederà alla predisposizione degli atti preparatori all’avvio dell’attività istruttoria.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto” ha dichiarato il Segretario Provinciale della UGL Salute Brindisi, Alessandro Galizia, “questo accordo rappresenta un passo avanti significativo e un segnale importante per tutti i lavoratori coinvolti. Abbiamo lavorato incessantemente per proteggere i loro diritti e il loro futuro occupazionale, e l’esito di oggi dimostra che il dialogo e la determinazione possono portare a soluzioni concrete e positive. Continueremo a vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati e la procedura si concluda nel migliore dei modi.”

In conclusione, il Segretario esprime la propria sincera stima a Sua Eccellenza il Viceprefetto di Brindisi, la Dott.ssa Chiara Protopapa, per il ruolo cruciale di mediazione svolto, che ha permesso di risolvere le criticità e di raggiungere un accordo a tutela dei diritti e delle aspettative dei lavoratori.