Sanità Brindisina: UIL FPL si smarca dalla CGIL e difende il merito delle relazioni sindacali

Si apre una profonda spaccatura nel fronte sindacale brindisino. Dopo la durissima nota diffusa dalla FP CGIL, che ha definito “fallimentare” l’attuale gestione dell’ASL Brindisi chiedendo le dimissioni immediate del Direttore Generale, arriva la netta replica della UIL FPL.

Le accuse della FP CGIL

Il sindacato guidato da Luciano Quarta ha tracciato un bilancio critico, parlando di una ASL che ha perso attrattività per pazienti e professionisti, denunciando liste d’attesa interminabili e un esborso di centinaia di migliaia di euro in contenziosi legali persi contro i dipendenti. Secondo la FP CGIL, le dimissioni del vertice sarebbero un “atto dovuto” alla cittadinanza e alle istituzioni regionali.

La ferma posizione della UIL FPL

La UIL FPL Brindisi prende però le distanze in modo categorico da queste posizioni. In una nota di chiarimento, l’organizzazione sottolinea che alimentare questo tipo di messaggi verso la popolazione non fa certamente bene al clima sociale e alla percezione del servizio sanitario sul territorio.

Questi i punti chiave della posizione espressa dalla UIL FPL:

Rispetto delle Istituzioni e del DG: La UIL FPL dichiara di rispettare quanto fatto finora dall’attuale Direttore Generale e ribadisce il pieno rispetto per quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Sindacato “di strada” e di merito: La UIL FPL non sente il bisogno di sedersi a “tavoli” puramente formali. Il sindacato viene esercitato direttamente sui posti di lavoro e attraverso discussioni di merito, nell’interesse esclusivo dei lavoratori.

Distanza dagli altri sindacati: Viene ribadita la ferma volontà della UIL FPL di non sedere allo stesso tavolo con quelle sigle sindacali che, in passato, hanno sottoscritto quello che viene definito un “contratto da fame”.

Obiettivi per il futuro: La UIL FPL è in attesa dell’avvio della discussione per il nuovo contratto. In quella sede, l’obiettivo sarà far accogliere le richieste già avanzate nel precedente negoziato, puntando tutto su rispetto e dignità per i lavoratori del comparto sanità.

Conclusioni

Mentre la FP CGIL preme per un azzeramento dei vertici citando un “fallimento irreversibile”, la UIL FPL sceglie la via del confronto sui contenuti e della tutela della dignità professionale, rifiutando logiche di scontro che ritiene controproducenti per la comunità brindisina.