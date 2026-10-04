“Sanità, Caroli: “Dg Asl Rossi chiarisca su presunti rinnovi a due infermieri nonostante il blocco delle assunzioni. C’è un’amplia platea di precari che merita trasparenza”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.“Trasparenza immediata e risposte chiare sulla gestione del personale sanitario alle dipendenze dell’Asl di Brindisi. La direzione generale dell’Asl chiarisca se risponde al vero la notizia del rinnovo contrattuale di 24 mesi per due infermieri in servizio in una struttura pubblica di questa provincia, avvenuto in un momento in cui la Regione Puglia ha imposto un rigido blocco delle nuove assunzioni e delle proroghe per contenere il disavanzo della sanità pugliese. Nelle organizzazioni sindacali il malessere è diffuso in quanto i rinnovi non sarebbero avvenuti per altre figure che avevano contratti con durata minore. In una fase estremamente delicata per il sistema sanitario regionale in cui agli uffici delle Asl è stato imposto il rispetto di vincoli di bilancio e lo stop al reclutamento di nuovo personale o alle proroghe, occorre fugare qualsiasi dubbio circa la correttezza e la legittimità delle procedure adottate. Se la notizia del rinnovo di due contratti infermieristici dovesse trovare conferma, sarebbe indispensabile comprendere quali siano state le motivazioni tecniche, giuridiche ed eccezionali che avrebbero giustificato tale deroga rispetto alle direttive regionali vigenti. Perché c’è una platea di precari che giustamente merita risposte, e non procedure opache. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma è fondamentale chiarire ogni aspetto della vicenda. Occorre farlo principalmente in nome di quella trasparenza che ogni giorno l’Asl riferisce di avere, ma che nei fatti vacilla quotidianamente. Dal neo direttore generale ci aspettiamo un percorso fondato su rispetto delle norme e chiarezza amministrativa, ad iniziare dalle segnalazioni che stiamo ricevendo su questa vicenda del possibile rinnovo di contratti in scadenza ‘ad personam’. In assenze di conferme o smentite informerò del caso inizialmente l’assessorato alla sanità ed il governo regionale, e se sarà ulteriormente necessario anche altre autorità, non solo istituzionali”.