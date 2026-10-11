Sanità, Caroli e Scianaro (FdI): “Il sindacato dovrebbe avere a cura i pazienti e contestare insieme a noi i disservizi al Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica”

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli e Antonio Scianaro, replicano al segretario della Fp CGIL Brindisi.

“Dispiace che ancora una volta il segretario della Fp Cgil Brindisi Luciano Quarta invece di entrare nel merito di quelle che sono le reali condizioni del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica sposti l’attenzione su altro. In questo modo non fa alcun servizio al personale e all’utenza.

Avremmo gradito che Quarta rispondesse, come abbiamo potuto verificare ieri, sul perché per due sabati consecutivi, il 3 e il 10 ottobre, il Day Service è risultato non essere stato accessibile agli utenti esterni, nonostante si tratti di un’attività riabilitativa alla quale accedono mediamente circa 20 pazienti.

Avremmo gradito risposte sul perché non è stato possibile utilizzare la piscina riabilitativa il 5 ottobre, secondo quanto riferito, sia per i pazienti ricoverati sia per gli utenti del Day Service. Agli utenti sarebbe stata comunicata la presenza di un guasto tecnico. Pazienti ricoverati nei codici 75 e 56, Day Service, così coma anche chi è in età evolutiva, che meritano la massima attenzione e non inutile strumentalizzazione politica da parte della Cgil.

E se vorrà al segretario della Fp Cgil in privato, perché noi abbiamo a cuore il rispetto di personale e pazienti gli faremo leggere una lettera che abbiamo ricevuto come Fratelli d’Italia, da parte del familiare di un paziente ricoverato nella struttura a poche ore dalla nostra visita. Sono parole di amarezza e rabbia. Tutti insieme a livello territoriale siamo moralmente obbligati, nel rispetto dei ruoli, a dare risposte a queste istanze. Siamo disponibili ad accompagnare Quarta ad un sopralluogo per accertare quanto ci viene riferito quotidianamente, ad iniziare dal degrado delle aree esterne. L’internazionalizzazione ha portato un aumento dei costi ed una riduzione dei servizi. Quarta ci aiuti ad invertire questo trend se ha davvero a cuore le sorti di pazienti e del personale”.