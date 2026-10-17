Sanità, Caroli e Scianaro (FdI): “Restano senza una risposta le gravi criticità per l’ospedale di Francavilla Fontana”

Nota dei consiglieri Luigi Caroli e Antonio Scanaro (FDI)

“Restano senza una risposta le gravi criticità più volte denunciate riguardo all’’ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana. L’ultimo sopralluogo di poche ore fa è l’ennesima dimostrazione dello stato di difficoltà in cui versa la struttura. Altro che ospedale di primo livello. Le condizioni in cui versa il presidio di Francavilla Fontana confermano purtroppo tutti i nostri timori e le riserve che da tempo esprimiamo sulla gestione della sanità nel Brindisino. Siamo di fronte a un’evidente assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, con carenze strutturali che incidono negativamente sul decoro degli ambienti e sull’operatività quotidiana. A questo si aggiunge un fondato e forte timore per le possibili riduzioni di servizi all’utenza, ad iniziare dalle crescenti incertezze che riguardano l’ambulatorio di ostetricia. È inaccettabile che un ospedale classificato di I livello veda da oltre tre anni il punto nascita chiuso, costringendo le famiglie del territorio a fare riferimento quasi esclusivamente all’Ospedale Perrino di Brindisi, già gravato da importanti carichi di lavoro. Anziché rafforzare i presidi territoriali per decongestionare l’hub capoluogo, si assiste ad accentramenti che penalizzano le comunità locali. Tutto ciò evidenzia una grave e duratura assenza di attenzione da parte della Regione Puglia nei confronti dell’Ospedale Camberlingo. Un’assenza di rispetto nei confronti dei pazienti e dell’abnegazione del personale sanitario e parasanitario che lavora all’interno. Sollecitiamo risposte immediate e un piano d’azione concreto per ripristinare i servizi chiusi, garantire le necessarie manutenzioni e restituire ai cittadini di Francavilla e dei comuni limitrofi il pieno diritto alla salute”.