SANITA’, CAROLI (FDI): AL PERRINO ARRIVANO LE NUOVE BARELLE DEL 118… ANZI NO! ERRATO ACQUISTO E VENGONO RISPEDITE AL MITTENTE

“Arrivano le nuove barelle all’ospedale Perrino di Brindisi. ANZI NO!

“Quello che è accaduto questa mattina (come testimoniano le foto) in uno degli ospedali più grandi della Puglia è davvero paradossale, la provincia di Brindisi è la Cenerentola della Regione Puglia per quanto attiene la Sanità e viene sbagliata la fornitura delle nuove barelle da sostituire sulle autoambulanze del Pronto Soccorso dell’ospedale, perché – da quello che è dato sapere – sarebbe un errato acquisto in quanto poco funzionali e, quindi, gli operatori del 118 non potevano sbarellare. Per questo sono state rimballate e riconsegnate al produttore.

“Ma io mi chiedo e chiedo: già abbiamo autoambulanze senza medici a bordo, ora non abbiamo più neppure le barelle? Ma come si fa a sbagliare l’ordine di acquisto cos? importante?

“Non sono in cerca di colpevoli, ma di risposte da parte della direzione generale della Asl all’ennesimo disservizio.”