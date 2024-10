Sanità – Caroli (Fdi): nel Brindisino si sono aggiunti posti-letto in più reparti chiusi da anni

SANITÀ, CAROLI (FDI): NEL BRINDISINO SI SONO AGGIUNTI POSTI LETTO IN PIÙ IN REPARTI CHIUSI DA ANNI

“La provincia di Brindisi, che conta quasi 400mila abitanti, che sono sicuramente quelli più dimenticati dal sistema sanitario regionale in questi quasi 20 anni di governo di centrosinistra.

“Il nuovo piano di riordino non fa altro che riproporre vecchi schemi arrivando a situazioni davvero grottesche, come quella riguardante la riproposizione di 32 posti letto al centro nascite dell’ospedale di Francavilla Fontana, ormai chiuso da due anni. Nella provincia di Brindisi si nasce, infatti, solo al Perrino di Brindisi, salvo che non si tratti di un parto prematuro per cui è necessario correre contro il tempo e magari trovare una soluzione in centri limitrofi alla provincia brindisina.

“E ancora: si ripropongono, sempre nel brindisino, posti letto di terapia intensiva dopo aver speso milioni di euro per crearli senza mai farli entrare in funzione.

“Dimostrazioni plastiche della gestione isterica della sanità pugliese, basti pensare che nel giro di pochi mesi, nella ASL BR, si è passati da essere assolutamente per la sanità pubblica cacciando, anche a malo modo il privato (si pensi alla vicenda del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica), a fautore della sanità privata accogliendo in pompa magna una cooperativa abruzzese a gestire il delicatissimo servizio di assistenza dei malati terminali (è il caso dell’hospice di Mesagne). Su entrambe le vicende Emiliano e il DG della Asl BR dovranno venire a dare spiegazioni in Commissione.”