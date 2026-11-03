Sanità, Caroli (FdI): Piove nel pronto soccorso del Perrino. Solo abnegazione personale ha evitato disagi maggiori

“Non è più ammissibile assistere al lento e continuo degrado strutturale dell’ospedale Perrino di Brindisi senza che da Asl e Regione Puglia arrivi una risposta concreta e definitiva.

“Meno di un mese fa abbiamo assistito increduli alle infiltrazioni d’acqua nel laboratorio di analisi. Ieri la scena si è ripetuta all’interno del Pronto soccorso: pioveva letteralmente nei locali di prima emergenza, con tutti i gravissimi disagi e i rischi per la sicurezza che situazioni del genere comportano per i pazienti e per chi vi accede in condizioni di fragilità.

“Se il servizio non si è fermato lo si deve esclusivamente allo spirito di sacrificio, alla professionalità e all’abnegazione di medici, infermieri e operatori sanitari, costretti quotidianamente a lavorare in un contesto operativo non degno di un Paese civile. Non è accettabile che il personale debba sopperire con il proprio impegno personale alle croniche mancanze gestionali e infrastrutturali. Così come da tempo denunciamo che è in funzione al ‘Perrino’ solo il 30% degli ascensori: una criticità che si ripercuote su utenza e familiari di chi è ricoverato. L’attenzione della Regione Puglia e della direzione generale dell’Asl di Brindisi verso l’ospedale Perrino è praticamente inesistente. Non si può continuare a gestire l’ordinario come fosse una perenne emergenza, intervenendo solo a posteriori con soluzioni provvisorie. La sanità brindisina e i cittadini meritano rispetto, sicurezza e investimenti strutturali seri. Chiediamo un piano di manutenzione immediato e interventi strutturali non più rinviabili per restituire dignità e piena sicurezza a un presidio ospedaliero strategico per l’intero territorio”.