Sanità, Cgil Brindisi: «Serve un tratto di discontinuità»



Di Cesare (Cgil): «Auspichiamo quanto prima la convocazione da

parte del nuovo direttore generale di un tavolo di verifica

congiunta tra categorie del comparto e confederazioni»

Cresce il numero degli studenti che scelgono la facoltà di Medicina

come percorso di studi. Una buona notizia che incoraggia e

alimenta la speranza sul futuro.

Si insedia il nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi, Stefano

Rossi, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro.

Partiamo da queste due notizie per evidenziare, in termini positivi,

il nostro approccio ai temi della sanità, con la giusta cautela per

evitare di enfatizzare troppo e caricare di aspettative eccessive sia

gli operatori sanitari sia l’utenza.

Sicuramente per l’Asl di Brindisi occorrerà un tratto di

discontinuità con il recente passato, che il nuovo direttore

generale dovrà garantire, a partire da un costante e corretto

confronto anche con le organizzazioni sindacali, nonché con le

confederazioni, poiché restiamo convinti che gli annosi problemi

presenti sul nostro territorio penalizzino i lavoratori del comparto

sanità, i medici, gli infermieri, gli OSS e tutta la rete dei lavoratori

delle imprese di appalto e subappalto e, allo stesso tempo, anche i

cittadini e gli utenti, con disagi che diventano ancora più pesanti

per pensionati e anziani, per i quali le difficoltà legate all’accesso

ai servizi sanitari vengono spesso aggravate anche dall’età.

Viene facile partire dalle evidenze dell’effetto fase due sulle liste

d’attesa. Siamo tuttavia consapevoli che, legata a questo tema, vi

sia la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti: dal cittadino al

medico di famiglia, dal CUP ai reparti e ai medici.

Questo tema porta con sé riflessioni sull’azione di prevenzione,

sulle Case di comunità, sul servizio ADI, sul modello organizzativo

del CUP, sulle piattaforme informatiche di gestione, sulla pianta

organica degli ospedali, sulla carenza di personale, sulla fragilità

dei contratti part-time, sui limiti della precarietà, sulla possibile

internalizzazione di attività importanti, sulla qualità delle nostre

strutture, sugli esodi fuori regione, sui farmaci, sui progetti appesi

a un filo di speranza.

Affrontare questi temi significa offrire alle organizzazioni sindacali

l’opportunità di esercitare un ruolo positivo per migliorare le

condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sanità e di

tutti i cittadini.

Nel caso della Cgil, affrontare questi temi è il modo più dignitoso e

coerente anche rispetto a battaglie di carattere generale, come la

campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di

iniziativa popolare per il rafforzamento del Servizio sanitario

nazionale e per il suo rilancio, a partire dall’adeguamento delle

risorse necessarie per poter tenere in equilibrio i conti delle sanità

regionali, risorse che dovranno essere aumentate e portate al 7%

del Pil.

Per tutte queste ragioni auspichiamo quanto prima la

convocazione, da parte del nuovo direttore generale, di un tavolo

di verifica congiunta tra categorie del comparto e confederazioni.



Massimo Di Cesare

Segretario generale