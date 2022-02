SANITA’ CHE NON FUNZIONA – INTERA FAMIGLIA CON IL COVID HA IL GREEN PASS ATTIVO!

Volete sapere come ci si infetta? Consentendo a persone contagiate di continuare a girare liberamente per la città, potendo esibire tranquillamente il proprio green pass. Sono proprio alcuni incolpevoli protagonisti di questa vicenda a denunciarlo. Si tratta di una famiglia brindisina, composta da 4 persone, alle prese con il covid (nonostante il ciclo completo di vaccinazione). Ebbene, per tre di loro il green pass è rimasto attivo e quindi – anche per effetto di una forma asintomatica del virus – potrebbero tranquillamente andarsene in giro, al lavoro ed a scuola. Tutto questo avviene nonostante le autorità sanitarie siano al corrente della loro positività, tanto da aver inviato comunicazione per imporre l’isolamento.