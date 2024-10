Sanità – Da dicembre uno sportello CUP a San Michele Salentino

Nella giornata di ieri è stato compiuto un importante passo in avanti per l’apertura di uno sportello sanitario del CUP a San Michele Salentino. Il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino ed il sindaco Giovanni Allegrini hanno incontrato il direttore generale dell’Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio e l’amministratore unico della Sanitaservice di Brindisi Francesco Zingarello. Ci sono tutti i presupposti perché lo sportello del CUP apra i battenti a dicembre e per tre giorni a settimana (lun-mer-ven). Nello stesso sportello sarà possibile effettuare anche la scelta del medico curante.