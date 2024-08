Sanità – D’Attis (FI): “La scelta di chiudere reparti è inaccettabile. Emiliano e De Nuccio trovino soluzioni immediate”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La chiusura del reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi è una questione di inciviltà inaudita. E’ solo l’ultimo atto della devastazione in corso della sanità pubblica brindisina da parte della Regione Puglia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, cito i tanti disagi che si registrano nella chirurgia senologica che, come gli altri, sono ingiustificabili. Ci troviamo di fronte ad una assoluta mancanza di programmazione che ha gradatamente e progressivamente impoverito l’offerta sanitaria della provincia di Brindisi, privando i cittadini di un servizio pubblico essenziale. E’ evidente che il presidente Emiliano ed il direttore generale De Nuccio debbano individuare soluzioni immediatamente praticabili, senza scaricare su altri responsabilità che appartengono proprio alla Regione e alla Asl.

E tutto questo va fatto nel giro di poche ore perché annullare interventi chirurgici programmati e privare l’ospedale Perrino di altri posti letto è inaccettabile. Proprio per questo, valuterò se andare oltre la denuncia politica, a tutela dei diritti della popolazione brindisina”.