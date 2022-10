SANITA’, D’ATTIS (FI): SITUAZIONE ESPLOSIVA NEGLI OSPEDALI DEL BRINDISINO. IL MINISTERO DISPONGA ISPEZIONE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La circostanziata denuncia del Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi pone l’accento sulla gravissima situazione della medicina d’urgenza negli ospedali della provincia di Brindisi. Nei pronto soccorso il personale medico è decisamente carente e i tentativi della Asl di mettere a disposizione nuove unità lavorative sono risultati insufficienti ed inefficaci.

A Brindisi sono rimasti in servizio solo tre medici a cui si aggiungono neolaureati senza specializzazioni e due medici generici pensionati che hanno 72 anni.

A Francavilla Fontana uno dei tre medici in servizio andrà a giorni in pensione e per garantire i turni è stato deciso di trasferire personale dai reparti di Medicina Interna e di Chirurgia Generale.

Ad Ostuni, invece, nel pronto soccorso è rimasto in servizio un solo medico in organico.

Le risposte fornite dalla direzione della Asl sono desolanti: si percepisce una sostanziale incapacità di affrontare una situazione così grave. La Regione Puglia, a sua volta, minimizza il problema, tentando di derubricarlo.

Un motivo in più per sollecitare un’ispezione del Ministero della Salute sulla conduzione della sanità pubblica in questa provincia e, più in generale, in Puglia”.