SANITÀ, D’ATTIS INTERROGA MINISTRO SCHILLACI: “NEL BRINDISINO ASL CHIUDE PUNTO NASCITA E DONNA PARTORISCE IN MACCHINA, GOVERNO INTERVENGA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare diretta al Ministro della Salute per accendere i riflettori su un fatto gravissimo, accaduto in provincia di Brindisi: una donna ha partorito in macchina mentre raggiungeva l’ospedale di Taranto da Francavilla Fontana. Un tragitto lungo e obbligato, da quando è stato chiuso il punto nascita del “Camberlingo”. La Asl di Brindisi, infatti, ha disposto la chiusura del punto per carenza di personale medico: una criticità ormai nota e all’acme della crisi sul territorio, ma che la Giunta Emiliano continua a non affrontare seriamente. La donna in questione, costretta al parto in condizioni igienico-sanitarie assolutamente insicure, ha corso rischi elevatissimi per la sua salute e per quella del bambino. Per fortuna, possiamo raccontarlo senza fare la cronaca di una tragedia, ma è un fatto che non può non essere al centro dell’attenzione della politica. Nell’inerzia e nel silenzio di chi ha la responsabilità del servizio sanitario in Puglia, ovvero la Giunta regionale, chiederemo al Ministro Schillaci di fare chiarezza a tutela dei cittadini”.