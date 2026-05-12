Il 15 maggio assemblea generale a Brindisi, il 16 banchetti in

tutta la provincia

La CGIL Brindisi apre ufficialmente sul territorio provinciale la

campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di

iniziativa popolare su sanità e appalti, due temi considerati

strategici per il futuro del lavoro, dei diritti sociali e della coesione

territoriale. L’appuntamento è in programma venerdì 15 maggio

2026, alle 9.30, nell’Auditorium della Cittadella della Ricerca,

lungo la SS7 nei pressi del DTA, con l’«Assemblea generale delle AG

di categoria della CGIL Brindisi».

L’iniziativa rappresenta il momento di avvio ufficiale della

mobilitazione promossa a livello nazionale dalla CGIL, con

l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico il diritto

universale alla salute e la necessità di contrastare precarietà,

dumping contrattuale e sfruttamento nel sistema degli appalti. Due

proposte legislative che nascono dall’esperienza concreta dei

lavoratori e delle lavoratrici e che intendono intervenire su

criticità ormai strutturali del Paese.

La campagna sulla sanità punta a rafforzare il Servizio Sanitario

Nazionale, chiedendo maggiori investimenti pubblici,

l’eliminazione dei tetti di spesa sul personale sanitario, il

potenziamento dell’assistenza territoriale e la riduzione delle liste

d’attesa. Tra i punti centrali anche il sostegno alla non

autosufficienza e il rafforzamento dei servizi di prevenzione e

cura, in un quadro che riafferma il valore pubblico e universale

della salute sancito dalla Costituzione e dalla legge 833 del 1978.

Parallelamente, la proposta sugli appalti mira a garantire «stesso

lavoro, stesso contratto», introducendo più tutele per i lavoratori

impiegati negli appalti e nei subappalti, maggiori responsabilità per

i committenti pubblici e privati e strumenti più efficaci contro il

lavoro povero e le irregolarità contrattuali. Al centro della

proposta anche il contrasto alle catene incontrollate dei

subappalti, considerate terreno fertile per insicurezza, dumping

salariale e infiltrazioni criminali.

Ad aprire i lavori dell’assemblea sarà il segretario generale della

CGIL Brindisi, Massimo Di Cesare, che introdurrà il significato

politico e sociale della mobilitazione in una fase segnata da forti

disuguaglianze, difficoltà di accesso ai servizi sanitari e crescente

precarizzazione del lavoro. Seguiranno gli interventi di Rosa

Savoia, segretaria generale dello SPI CGIL Brindisi, di Giuseppe

Maggiore, segretario generale della FILLEA CGIL Brindisi, e di

Luciano Quarta, segretario generale della FP CGIL Brindisi, che

approfondiranno gli effetti concreti delle proposte legislative sui

pensionati, sui lavoratori del settore pubblico e sui comparti

maggiormente interessati dagli appalti e dall’esternalizzazione dei

servizi.

Nel corso della mattinata prenderanno la parola anche segretari e

delegati delle categorie sindacali del territorio, con contributi

legati alle vertenze aperte nella provincia di Brindisi, ai temi della

sicurezza sul lavoro, della qualità dell’occupazione e della tenuta

del sistema sanitario territoriale. Le conclusioni saranno affidate a

Luigi Caramia, dell’Area Politiche per lo Sviluppo della CGIL

Nazionale, che delineerà il quadro nazionale della campagna e le

prospettive della mobilitazione.

La mobilitazione proseguirà già nella giornata di sabato 16 maggio,

quando la CGIL Brindisi sarà presente in tutte le piazze della

provincia con banchetti informativi e raccolta firme, coinvolgendo

cittadini, lavoratori, pensionati, associazioni e realtà sociali del

territorio. L’obiettivo è costruire una partecipazione ampia e

diffusa attorno a due battaglie considerate decisive: difendere il

diritto alla salute pubblica e riaffermare la dignità del lavoro.

Per la CGIL Brindisi, la raccolta firme rappresenta non soltanto una

campagna legislativa, ma un percorso di partecipazione

democratica e di ricostruzione sociale, capace di rimettere al

centro le persone, i diritti e il ruolo pubblico delle istituzioni. In un

territorio che continua a confrontarsi con fragilità occupazionali,

emergenze sanitarie e profonde trasformazioni produttive, la sfida

è quella di costruire un modello di sviluppo fondato su sicurezza,

qualità del lavoro, giustizia sociale e accesso universale ai servizi

essenziali.