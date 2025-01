Sanità e cantieri, Caroli (Fdi): per Day Hospital di oncoematologia presto i lavori, per il Centro risvegli di Ceglie Messapica slitta la consegna

“Aver chiesto l’audizione su due cantieri importantissimi per il nostro territorio – il Day hospital di Oncoematologia del Perrino di Brindisi e il Centro Risvegli di Ceglie Messapica – è servito a capire a che punto siamo con progetti dei quali abbiamo sentito parlare da anni.

“Le due situazioni sono per? molto diverse. Mentre per il Day hospital di Oncoematologia il responsabile dell’Area Gestione Tecnica della ASL BR, Sergio Maria Rini, ha assicurato che entro la fine del mese sarà sottoscritto il contratto con la società che si è aggiudicata la gara e quindi sicuramente la prossima primavera verrà inaugurato il tanto atteso cantiere per realizzare il padiglione che ospiterà il Day hospital, tanto atteso da tutti gli ammalati di leucemia e cancro che hanno bisogno di avere un ambiente confortevole dove poter effettuare le cure.

“Per il ‘Centro risvegli’ di Ceglie Messapica, invece, lo stesso responsabile della Asl, Rini, insieme con il direttore dei lavori, Enrico Ranieri, hanno affermato che sono stati realizzati solo il 19% dei lavori. I lavori che dovevano essere consegnati già alla fine di questo mese sono slittati all’8 giugno prossimo, senza contare che si dovrà poi procedere alle gare per gli arredi.

“Per questo motivo ho chiesto al presidente della Commissione Bilancio di aggiornare le due audizioni per la fine di febbraio prossimo, in modo da capire l’andamento dei lavori e prevedere slittamenti e ritardi.”