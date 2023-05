SANITÀ, FORZA ITALIA PUGLIA: “PD SPUDORATO, CHIEDA SCUSA AI PUGLIESI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, del vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome dei parlamentari pugliesi on Vito De Palma, on Andrea Caroppo, on Giandiego Gatta e on Rita Dalla Chiesa.

“È un scherzo ma non siamo a carnevale: dal Partito Democratico, proprio sulla sanità pugliese, qualcuno pensa di poter dare lezioni di correttezza e, per di più, di morale. La miglior difesa è l’attacco, si dice, ma le dichiarazioni contro il sottosegretario Marcello Gemmato hanno superato il perimetro del buonsenso. Non si può sottacere che la nota sia un’ostentazione di sicurezza, per non dire assenza di pudore. La sanità pugliese è stata completamente smantellata dal centrosinistra e i cittadini lo sanno benissimo: liste d’attesa infinite, ospedali e reparti chiusi, grave carenza di personale sanitario. Il Pd abbia il coraggio di rispondere: è colpa del governo Meloni, che governa il Paese da pochi mesi; oppure è responsabilità loro che governano la Puglia da quasi diciotto anni? Dovrebbero solo chiedere scusa ai pugliesi per gli scandali, per le inchieste, per le condanne che hanno colpito i fedelissimi di Emiliano (e i colleghi parlamentari questo lo sanno bene), per gli sperperi nella sanità e per la carenza di servizi”.