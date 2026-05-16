SANITÀ, GRUPPO FORZA ITALIA: “DECARO AUMENTA LE TASSE? PUGLIESI SI RIBELLINO”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto.

“Il presidente Decaro ha appena annunciato che il disavanzo sanitario sarà coperto, per 241 milioni e 600 mila euro, dall’aumento delle tasse: non bastano più le nostre proteste, è necessario che siano i pugliesi a ribellarsi. Il buco nei conti da 349 milioni di euro è il frutto della gestione che Decaro ha condiviso con Emiliano: l’attuale governatore aveva consiglieri regionali e assessori a lui vicini anche nella scorsa legislatura e ben avrebbe potuto incidere sulla maggioranza, ma non l’ha fatto. E c’è di più: un’amara sorpresa di cui si sono ben guardati dal parlare durante le elezioni regionali, quando erano più impegnati a pubblicizzare la “primavera” pugliese… che, invece, si è rivelata un inverno pieno. Hanno sperperato i soldi pubblici a botte di clientele e, nel frattempo, hanno ridotto i servizi ai cittadini. Decaro paragona la nostra situazione a quella della Lombardia o dell’Emilia Romagna: siamo su “Scherzi a parte”? Come può paragonare due eccellenze in ambito sanitario alla Puglia? Noi non abbiamo prodotto il disavanzo per aumentare qualità e quantità dei servizi sanitari: lo abbiamo perché il centrosinistra lo ha fatto governando male! Ecco perché siamo senza parole nell’apprendere che Decaro aumenterà le tasse. Sono i cittadini a pagare il loro malgoverno. Una vergogna senza precedenti”.