Sanità – Gruppo Forza Italia Puglia: “Si può ridurre deficit senza mortificare i servizi”



Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto.

“La Campania esce dal piano operativo perché ha chiuso in attivo i conti della sanità in questi anni. La Puglia, invece, come ormai tristemente noto, ha una voragine di circa 369 milioni di euro, nonostante negli anni i servizi sanitari erogati ai pugliesi siano stati progressivamente ridotti. Ebbene, ascoltiamo il presidente Decaro mentre stigmatizza il dato della mobilità passiva, come se i cittadini provassero giovamento nel compiere i noti “viaggi della speranza”. Migliaia di pugliesi che ogni anno fanno le valigie e affrontano chilometri per accedere alle cure. Decaro, a tal proposito, sostiene che siano soprattutto prestazioni che ben potrebbero essere erogate in Puglia, ma non dice “quando”. Perché anche questo è un punto fondamentale: le persone si sacrificano e vanno a curarsi fuori Regione perché (quasi sempre) i tempi da noi sono lunghissimi. Ora, posto che la Campania ha confermato che è possibile ridurre la spesa senza toccare i servizi, ci aspettiamo un intervento di riprogrammazione dell’intero servizio sanitario regionale che non mortifichi il diritto alle cure delle persone. Senza chiudere ospedali, senza chiudere reparti, senza negare farmaci a chi ne ha bisogno. Ci sono altre strade e ci aspettiamo che la Giunta le percorra”.