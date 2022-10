SANITA’ IN CRISI – A FRANCAVILLA ORTOPEDIA RISCHIA LA CHIUSURA

Sanità pubblica brindisina sempre più in crisi. Lo si evince dalle denunce di disservizi che siamo costretti ad evidenziare quotidianamente, senza peraltro ottenere risposte da parte di chi i problemi dovrebbe risolverli ed il riferimento è all’Azienda Sanitaria Locale. Ad Ostuni, ad esempio, organizzazioni sindacali e cittadini lamentano una tale carenza di personale che ha comportato il mancato funzionamento delle unità di ortopedia e di chirurgia che attualmente limitano il servizio ad un day service.

L’ultima situazione di emergenza, però, arriva da Francavilla Fontana dove nel reparto di ortopedia sono rimasti in servizio solo tre medici che non riescono – ovviamente – a coprire i turni per consentire alla stessa unità di rimanere aperta e di accettare ricoveri. Una situazione paradossale che merita attenzioni particolari. Nello stesso ospedale, tra l’altro, il primario di ortopedia di Brindisi ha effettuato giorni fa un intervento di secondo livello in quanto nel Perrino non c’era posto. Purtroppo la paziente non è riuscita a superare la fase post-operatoria ed è deceduta. Il tutto, per sottolineare che una provincia come quella di Brindisi non può basarsi solo su struttura e personale del Perrino, rinunciando al carico di lavoro assorbito fino ad oggi dal Camberlingo di Francavilla.

Questa situazione di grave difficoltà che comincia a riguardare anche reparti importanti dei principali ospedali della provincia la si vive ormai da tempo nei pronto soccorso dove c’è poco personale medico e per giunta senza l’esperienza necessaria per fronteggiare situazioni di grave rischio per la salute dei cittadini. Ed è servita a poco anche la chiamata alle armi dei medici di base pensionati. Ad un 72enne, ad esempio, così come accade al Perrino, non si può chiedere di far fronte a carichi di lavoro massacranti. Un motivo in più per lanciare l’allarme e chiedere il pieno sostegno del Dipartimento Salute della Regione Puglia.