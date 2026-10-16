Sanità: la campagna vaccinale della Puglia parte con circa 900mila dosi. L’immunizzazione dei neonati e l’obiettivo sugli over 60 del 75%

La Regione fissa gli obiettivi della campagna vaccinale 2026/2027 per la quale sono state acquistate 870mila dosi di vaccino antinfluenzale e 21.500 dosi di anticorpi per l’immunizzazione dei neonati dal Virus respiratorio sinciziale. Due le circolari inviate dal Dipartimento Salute e Benessere alle ASL, alle Aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS, ai medici di famiglia, ai pediatri e alle farmacie e a tutti gli operatori sanitari impegnati con la vaccinazione antiinfluenzale e sull’immunizzazione dei neonati da VRS.

Vaccino antinfluenzale

Sono 870mila le dosi di vaccino antinfluenzale acquistate dalla Regione, più di una ogni cinque pugliesi. Non un solo prodotto, ma cinque formulazioni destinate alle diverse fasce d’età e condizioni di rischio: 320.000 dosi di vaccino adiuvato per i 60-79enni; 170.000 ad alto dosaggio per gli over 80, gli ospiti di RSA e i fragili over 60; 180.000 split per le fasce non coperte da prodotti specifici, inclusi i lavoratori dei servizi pubblici essenziali; 130.000 su colture cellulari, destinate prioritariamente agli operatori sanitari e ai pazienti a rischio tra 6 mesi e 59 anni; 70.000 dosi di vaccino spray nasale per i bambini dai 2 ai 9 anni, senza ago. Tutti i vaccini sono trivalenti.

La distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta è in fase avanzata: 700.000 dosi, l’80% del totale, vanno ai medici di medicina generale, 114.000 ai pediatri di libera scelta, 26.000 ai centri vaccinali delle ASL, ai Policlinici di Bari e Foggia e agli IRCCS e 30.000 alle farmacie di comunità, che, per la prima volta, vaccineranno anche contro l’herpes zoster, con 10mila dosi a disposizione, e lo pneumococco per cui sono previste altre 10mila dosi.

L’offerta attiva e gratuita riguarda tutte le persone over 60, le donne in gravidanza e nella fase di post-partum (con possibilità di estensione ai conviventi), le persone di tutte le età con malattie croniche — respiratorie, cardiovascolari, diabete, obesità, tumori, immunodepressione — i bambini da 6 mesi a 6 anni, i ricoverati e gli ospiti delle strutture per anziani, i familiari dei soggetti a rischio, i donatori di sangue e le categorie professionali esposte: operatori sanitari e studenti dell’area sanitaria, forze dell’ordine e vigili del fuoco, personale scolastico, volontari del soccorso, allevatori e veterinari.

Entro il 15 novembre devono essere vaccinati ospiti e operatori delle RSA, operatori sanitari di tutte le strutture sanitarie con l’obiettivo di ottenere una copertura di almeno il 90% per gli ospiti delle RSA.

Dal 1° dicembre, completata l’offerta per i cittadini a rischio, nelle categorie previste dalla circolare del Ministero della salute, le dosi eccedenti potranno essere somministrate gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. Resta ferma, già da ora, la possibilità per il medico di vaccinare gratuitamente, a proprio giudizio, anche chi non rientra nelle categorie citate.

La Puglia ha il primato nella vaccinazione dei bambini al di sotto dei due anni ed è tra le prime regioni per popolazione generale vaccinata, con il 22% della popolazione generale rispetto a una media nazionale del 19,6%. Ma c’è ancora molto da fare perché la copertura vaccinale degli over 65 è ferma al 53%, in linea con la media nazionale (52,5%) ma lontana dal 75%, percentuale che il Ministero fissa come obiettivo. In Puglia gli ultrasessantacinquenni sono circa 950mila, quasi un residente su quattro: raggiungere il 75% significa vaccinare oltre 200mila anziani in più rispetto al 2025.

Risultati a cui si vuole giungere anche grazie alla rete che eroga le vaccinazioni. Le circolari del Dipartimento Salute e benessere fissano obiettivi misurabili: ai circa 2800 medici di medicina generale è andata la quota più grande della campagna, con una media di circa 250 dosi a medico e a loro è stato chiesto di raggiungere almeno il 60% dei propri assistiti over 65, con un traguardo auspicato del 65% e un obiettivo ottimale del 75%. Alle aziende sanitarie è stato chiesto di vaccinare almeno il 60% degli operatori sanitari. Agli oltre 400 pediatri di libera scelta spettano i bambini da 6 mesi a 6 anni con possibile estensione alle fasce d’età superiori, gli adolescenti a rischio e, in co-somministrazione, l’anticorpo contro il VRS.

Anche quest’anno sarà inoltre possibile vaccinarsi in tutte le 1200 farmacie pugliesi, comprese quelle rurali, che su base volontaria possono aderire all’accordo sancito tra Regione, Federfarma e Assofarmi. Le farmacie vaccinano prioritariamente lavoratori, over 60 non ancora presi in carico dal proprio medico, familiari di persone a rischio e donatori.

Completano la rete i centri vaccinali dei Dipartimenti di prevenzione, i punti vaccinali ospedalieri e delle reti specialistiche, le Case di Comunità, i medici competenti nei luoghi di lavoro e i centri trasfusionali.

La Regione ha scelto inoltre, di portare il vaccino nelle piazze, mediante l’ausilio di mezzi mobili, negli istituti penitenziari, nei consultori e reparti di ginecologia per le persone gravide, sollecitando la produzione di materiali multilingue per le comunità straniere e per i lavoratori stagionali agricoli.

Anticorpi contro il VRS: 21.500 dosi

Anche per questa stagione, la Regione Puglia – nelle more di ricevere gli indirizzi ministeriali già sollecitati – ha deciso di assicurare l’offerta di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale destinato ai neonati, ai bambini nati fuori stagione e ai bambini a rischio nel secondo anno di vita.

Sono previste 21.500 dosi che le Aziende Sanitarie stanno acquistando e distribuendo su tutto il territorio e a tutte le articolazioni e professionisti coinvolti: 6.090 alla ASL di Bari, 3.920 a Lecce, 2.790 a Taranto, 2.380 a Foggia, 2.270 alla BAT, 1.850 a Brindisi, 1.000 e 700 alle Neonatologie dei Policlinici di Foggia oltre a 500 dosi destinate ai bambini alla seconda stagione. Messe a confronto con i 24.289 bambini nati in Puglia nel 2024, le dosi coprono la quasi totalità della coorte attesa, in linea con l’obiettivo dichiarato di immunizzare almeno il 90% dei nati tra il 1° aprile 2026 e il 31 marzo 2027.

Per la stagione 2026-2027 la Regione Puglia assicura l’offerta gratuita dell’immunizzazione passiva anti VRS a tutti i bambini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale nati dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027, indipendentemente dai fattori di rischio.

Nello specifico:

* ai nati durante la stagione epidemica (dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027) prima della dimissione da parte delle 26 Neonatologie;

* ai nati fuori stagione (dal 1° aprile al 30 settembre 2026) a partire dal mese di ottobre 2026 e preferibilmente entro il 30 novembre 2026, compatibilmente con la disponibilità dei prodotti, da parte dei Pediatri di famiglia e dai Centri vaccinali delle ASL.

La Regione con la collaborazione dei professionisti sanitari assicura la farmaco-viglianza attraverso la raccolta tempestiva, con le modalità previste da AIFA, di tutti gli eventuali eventi avversi.