SANITÀ MALATA – BBC, SI ED EUROPA VERDE ADERISCONO A PROTESTA CGIL

Brindisi Bene Comune, Sinistra Italiana ed Europa Verde aderiscono alla Manifestazione-Assemblea permanente indetta dalla CGIL di Brindisi martedì 11 luglio alle 18:00 presso l’ospedale Perrino.Come Brindisi Bene Comune, Sinistra Italiana ed Europa Verde manifesteremo con la CGIL e la popolazione brindisina per denunciare l’ennesima carenza di interventi a sostegno della Sanità pubblica, che ha portato, nel nostro territorio, alla chiusura di reparti ospedalieri d’eccellenza e liste d’attesa insostenibili, spingendo chiunque abbia bisogno a rapportarsi col privato.Nonostante si sottolinei, esclusivamente a parole, l’importanza della sanità pubblica ad oggi gli interventi sono pressoché ininfluenti.Al presidente Emiliano e all’assessore Palese diciamo: tempo scaduto! Bisogna immediatamente adeguare la programmazione per la Sanità pubblica regionale, destinando in particolare al territorio evidentemente più penalizzato, quello brindisino, i fondi necessari per assumere personale sanitario, riaprire le strutture chiuse e far ripartire finalmente la sanità territoriale per poter garantire puntualità, efficacia e dignità nelle attività di prevenzione, cura e riabilitazione offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.