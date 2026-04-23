Sanità Puglia, Assemblea AIOP: “Apprezziamo il lavoro della Regione, ma ora serve collaborazione non solo per abbattere la mobilità passiva ma per salvare i servizi socio sanitari”.

​Il Presidente Fabio Margilio: “Siamo pronti a collaborare per ridurre la spesa, ma occorrono risposte urgenti su tariffe post-acuzie, Autismo e Salute Mentale”.

Si è tenuta l’Assemblea Generale di AIOP Puglia, un momento di confronto decisivo per analizzare lo stato della sanità regionale privata accreditata e tracciare le linee guida per il prossimo futuro per garantire a tutti i pugliesi servizi di qualità così da poter essere un importante supporto per la salute pubblica.

​In apertura, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’importante lavoro che la Regione Puglia sta svolgendo sul fronte economico-finanziario per colmare il debito della sanità. Un risanamento necessario che AIOP guarda con favore, sottolineando però come il consolidamento dei conti debba ora procedere di pari passo con l’efficientamento dei servizi.

​A tal proposito, il Presidente di AIOP Puglia, Fabio Margilio, ha dichiarato:

​”Riconosciamo l’impegno della Regione nel risanamento del debito sanitario e siamo pronti a fare la nostra parte. Le strutture private accreditate possono e devono rappresentare un pilastro fondamentale per il sostegno del sistema: attraverso un confronto costante, possiamo collaborare concretamente alla riduzione della spesa regionale, puntando con decisione sull’abbattimento della mobilità passiva. Ma questo non basta ci sono tanti altri temi che meritano di essere affrontati e che riguardano i servizi socio sanitari”.

Il Presidente Margilio ha evidenziato come il risanamento finanziario non possa prescindere dalla risoluzione di criticità strutturali che riguardano alcuni servizi essenziali:

​RSA e Riabilitazione. Il settore delle RSA è al limite con liste d’attesa che superano i sei mesi e tariffe ferme al periodo pre-Covid, la sostenibilità è a rischio. AIOP sollecita inoltre l’attuazione del decreto per l’aggiornamento della remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post-acuzie. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato un incremento medio del 14,7%, sostenuto da uno stanziamento nazionale di 350 milioni di euro annui (Legge di Bilancio 2025).

“Chiediamo alla Regione,” prosegue Margilio, “di programmare subito la quota di risorse spettante alla Puglia per adeguare i DRG post-acuzie, garantendo così la sopravvivenza di servizi fondamentali per i pazienti fragili.”

​Autismo e Salute Mentale. L’Assemblea ha denunciato con forza la mancanza di regolamentazione e di definizione del fabbisogno per l’Autismo, un disagio in crescita che genera drammi familiari quotidiani. Parallelamente, resta urgente l’approvazione del regolamento per le Case per la Vita nel settore della Salute Mentale, essenziale per disciplinare le prestazioni previste dai LEA in un contesto post-pandemico estremamente critico.

​L’Associazione ribadisce la propria disponibilità a un tavolo di confronto permanente con l’Amministrazione Regionale, affinché il risanamento economico diventi il volano per una sanità più equa, moderna e vicina ai bisogni reali del territorio.