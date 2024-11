Sanità pugliese: Gioia riceve benestare degli esperti per la revisione del concorso per il Centro Neurolesi e Motulesi (San Raffaele)

Serve maggiore attenzione per i lavoratori interni, soprattutto dopo l’impegno durante la pandemia”: Gioia ottiene il via libera per rivedere il bando di concorso e tutelare il personale interno.

La legge sull’internalizzazione del Centro per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica (San Raffaele) sta trovando attuazione, ma non senza preoccupazioni per il personale”, dichiara il Consigliere per la Sanità della Regione Puglia, Tommaso Gioia. “Le mie perplessità, espresse in un precedente intervento, hanno trovato conferma tra gli altri addetti ai lavori e tra gli esperti, che hanno ascoltato le mie istanze. La salvaguardia dei lavoratori che operano all’interno della struttura, compresi i medici che vi hanno lavorato durante il periodo Covid, è una priorità assoluta”.

“Per questo motivo non mi aveva convinto la delibera del concorso per assunzione a tempo indeterminato per il Centro Neurolesi e Motulesi di Ceglie Messapica (San Raffaele), del 14 ottobre 2024. C’era qualcosa che non quadrava tra la promessa di ‘nessuno sarà lasciato a casa’ e il contenuto della delibera stessa”, sottolinea il Consigliere.

“Oggi, dopo aver ricevuto il benestare degli esperti, la mia proposta di rivedere l’atto deliberativo e di bandire due concorsi – uno riservato ai lavoratori interni e uno per i restanti posti, aperto a tutti – è stata accolta positivamente. Nei prossimi giorni interagirò con il Presidente Michele Emiliano per riportare l’intera questione. La tutela dei lavoratori interni è fondamentale, soprattutto di coloro che hanno onorato gli obblighi professionali con la propria dedizione, passione nella cura dei pazienti, in uno dei periodi più bui della storia, la pandemia di Covid-19”, conclude Gioia.