Sanità, Scianaro: Alla Puglia quasi 9 miliardi. In quattro anni +700 milioni dal Fondo sanitario

Dichiarazione del vicepresidente della Commissione Bilancio, Antonio Scianaro, a nome del gruppo regionale Fratelli d’Italia.

“Attribuire al Governo nazionale i disavanzi della sanità pugliese è una ricostruzione che non regge alla prova dei numeri.

“Le risorse per la sanità continuano ad aumentare. Il finanziamento statale destinato alla Puglia è passato da 8,093 miliardi nel 2022 a 8,316 miliardi nel 2023, 8,654 miliardi nel 2024 e 8,794 miliardi nel 2025.

“In altre parole, quasi 700 milioni di euro in più in quattro anni. Numeri che dimostrano in modo chiaro come il finanziamento nazionale non sia diminuito ma, al contrario, sia cresciuto in modo significativo.

“La sanità è finanziata dallo Stato ma organizzata e gestita dalle Regioni. Per questo scaricare sul Governo responsabilità che riguardano la gestione regionale non aiuta a risolvere i problemi. “Il Governo continuerà ad aumentare le risorse e a sostenere il Servizio sanitario nazionale ma è necessario che ogni Regione assicuri programmazione, efficienza e controllo della spesa nell’interesse dei cittadini”.