Sanità, Scianaro (FdI): “Garantire il Servizio di assistenza domiciliare integrata e la tutela dei pazienti fragili”

Nota del consigliere regionale di FdI Antonio Scianaro.



“Il servizio ADI rappresenta una risorsa fondamentale per molti pazienti, in particolare per coloro che sono fragili e affetti da patologie complesse. Questi individui dipendono da un’assistenza continua e competente per mantenere il loro stato di salute e benessere. L’interruzione di questo servizio non solo comprometterebbe il loro diritto all’assistenza, ma potrebbe anche avere conseguenze potenzialmente gravi sulla loro salute.

Le attuali incertezze occupazionali mettono a rischio la stabilità del personale che fornisce tali servizi, aggravando ulteriormente la situazione. In un periodo in cui le strutture sanitarie sono già sovraffollate a causa di nuovi problemi emergenti, è chiaro che non possono garantire il livello di assistenza necessario.

È imperativo che le istituzioni competenti intervengano tempestivamente per garantire un’assistenza continua e di qualità ai pazienti e per affrontare le problematiche occupazionali dei dipendenti. Per questo ho richiesto un incontro urgente con il Prefetto di Brindisi e gli altri attori coinvolti per discutere le problematiche emerse e identificare soluzioni concrete e condivise, sottolineando l’importanza di un tavolo di confronto per assicurare la continuità del servizio e la protezione dei diritti e della salute dei cittadini più vulnerabili”.