Sanità, Scianaro (FdI): “Intervenire urgentemente per ripristinare il funzionamento degli ascensori dell’ex ospedale Di Summa e verificare gli elevatori dell’ospedale Perrino di Brindisi”

Avendo appreso dagli organi di stampa che gli ascensori presso l’ex ospedale Di Summa di Brindisi sarebbero fuori servizio, con conseguenti difficoltà per pazienti non deambulanti, persone con disabilità e operatori, chiedo un intervento urgente per ripristinare il pieno funzionamento degli impianti.

Nelle more della riparazione, chiedo di adottare tempestivamente misure idonee a garantire l’accessibilità e la sicurezza degli utenti, evitando il trasporto dei pazienti in condizioni non adeguate, e di informare l’utenza sulle modalità di accesso ai servizi interessati.

Chiedo inoltre che, contestualmente, vengano effettuate le opportune verifiche sul funzionamento e sulle condizioni di sicurezza di tutti gli elevatori presenti presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Chiedo, infine, al direttore generale dell’Asl di Brindisi di comunicare gli interventi programmati e i tempi previsti per il ripristino degli ascensori del Di Summa, nonché gli esiti delle verifiche nell’Ospedale Perrino.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro