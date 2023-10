SANITA’ – VA VIA DALL’ASL ANCHE UN DERMATOLOGO. AMATI: SI REVOCHI L’AUTORIZZAZIONE

Asl BR, Amati: “Altra assurdità. Dermatologo mandato da Brindisi a Bari. Revoca immediata”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Un’altra assurdità. Un medico dermatologo in servizio presso il Di Summa di Brindisi ha ottenuto dalla Asl il nulla osta per andare all’oncologico di Bari. E il tutto nonostante il parere contrario del direttore del dipartimento interessato. E sono certo che al contrario, ossia dall’Oncologico di Bari alla Asl di Brindisi, mai e poi mai il DG Delle Donne avrebbe concesso il nulla osta al comando. Dunque: mentre siamo in piena crisi da carenza di medici, fa rabbrividire il solo pensare di concedere comandi, mobilità o altro da una Asl all’altra, pur se fosse stato – ma non è questo il caso – con sostituzione. La professionalità interessata presta servizio presso il Di Summa e se la Asl pensa che in quella struttura i medici siano in abbondanza – ma non è così – ben potrebbe impiegare il professionista presso i PTA della stessa Asl, ove c’è una grande carenza di personale e lunghe liste d’attesa per melanomi, ossia cose serissime. Per questi motivi chiedo la revoca immediata del provvedimento, peraltro emanato con forme alquanto discutibili, ribadendo – ancora una volta – che queste scelte irrazionali sono frutto della mancanza di una gestione unitaria del personale. E torniamo alla necessità di AziendaZero, su cui sto combattendo un’accesa battaglia.”