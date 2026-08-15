Sanitaservice Asl Brindisi – Uil Fp: Le “scoperte tardive” a mezzo stampa e la realtà dei fatti

Leggiamo con non poco stupore l’allarmato comunicato diffuso in queste ore da una organizzazione sindacale in merito alla gestione dei servizi in Sanitaservice.

Constatiamo che il segretario di tale sigla ha improvvisamente “scoperto” l’esistenza di problematiche aziendali che tutto sono tranne che nuove.

Troviamo alquanto strano che solo oggi senta l’esigenza di fare affermazioni così gravi sulla gestione dei servizi, quando la UIL FP è già ampiamente operativa ed ha già ottenuto un secondo tavolo d’esame dinanzi a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi che si terrà il prossimo 20 agosto per discutere e risolvere concretamente le criticità.

Per amore di verità e per il rispetto che dobbiamo a tutti i lavoratori di Sanitaservice, la UIL FP Brindisi ritiene doveroso fare alcune precisazioni imprescindibili su quanto letto:

Il Servizio Ausiliari Logistica è un unicum, nell’articolo si parla di Logistica e Ausiliariato come se fossero entità distinte. Ricordiamo che stiamo parlando di un unico servizio, denominato per l’appunto “SERVIZIO AUSILIARI LOGISTICA”. In riferimento a ciò che abbiamo avuto modo di leggere vorremmo specificare anche, che ciò che manca non è certo la “maggiore collaborazione” invocata a mezzo stampa da questi signori, in quel settore servirebbe ben altro, e qui ci fermiamo.

Per quanto riguarda il Portierato, continuano ad essere elargite lezioni di trasparenza non richieste e pressoché inutili. Si lamenta una presunta “ambiguità” nel servizio ma è bene ricordare che questo, è uno dei pochissimi in cui i turni preventivi vengono regolarmente disposti con un minimo di 10 giorni di anticipo rispetto all’inizio del turno stesso. Già solo questo palesa visibilmente a tutti l’andamento del servizio e la più totale trasparenza. Per ciò che riguarda le assegnazioni alle postazioni sono avvenute addirittura attraverso una graduatoria. Anche in questo servizio c’è una grave carenza di personale, eppure anche grazie alla professionalità dei dipendenti ad oggi, è uno dei servizi meglio gestiti. Forse a qualcuno non è ancora chiaro un principio fondamentale: non si fa sindacato per una singola persona, ma per l’intero servizio, la poca trasparenza è una caratteristica di chi cerca di penalizzare alcuni lavoratori per agevolare i propri iscritti. Per ciò che riguarda il servizio di Emergenza 118 ci terremmo a ricordare che la vertenza è della UIL FP. È certamente semplice prendersi i meriti di cambiamenti prodotti e sudati da altre sigle e del resto, non è la prima volta che vediamo proclama di successi ottenuti dalla scrivente come fossero i propri. Per quanto riguarda l’allarmismo inerente alle postazioni del 118, invitiamo chi scrive a mantenere la calma proprio perché come pocanzi detto per fortuna, abbiamo una vertenza in atto per dirimere anche queste problematiche agendo ai massimi livelli e che il 20 agosto presso la Prefettura continueremo a lavorare CONCRETAMENTE senza bisogno di fare sterili proclami estivi. Per ciò che riguarda le altre figure professionali “sconosciute”, cogliamo l’occasione per ricordare alla sigla sindacale in questione che all’interno di Sanitaservice esiste anche una moltitudine di altre figure professionali fondamentali per la tenuta dell’intero sistema aziendale, anche se ad oggi, o non ne hanno ancora “scoperto” l’esistenza o, molto semplicemente, dimenticano sempre di citarle nelle uscite pubbliche perché di scarso interesse per loro.

Potremmo continuare per ore ma bisogna ricordare a questi signori che Benessere reale è fondamentale e per arrivare a quello, non servono le chiacchiere, infatti per la UIL FP il focus centrale resta esclusivamente il benessere lavorativo ed economico di tutto il personale, in ogni sua mansione e ruolo, senza distinzioni o dimenticanze.

Invitiamo chi lancia allarmi a mezzo stampa a prendere atto della realtà dei fatti e dei percorsi istituzionali che sono già stati portati avanti con fatica e serietà dalla nostra organizzazione.

Sollecitiamo comunque tutti a stare sereni, qualsiasi sia il punto che tenterete di trattare è già presente all’interno della nostra vertenza che sarà analizzata non sui giornali per farsi belli, ma nelle sedi competenti e senza il bisogno di allarmismi pubblicitari utili e fini a sé stessi.

Il Segretario Generale

UIL FP BRINDISI

. Gianluca Facecchia