Sanitaservice Br, Caroli: “Il bando per il nuovo amministratore non prevede l’esclusività dell’incarico, svista o già individuato?”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli



“La Asl Brindisi sta per nominare un nuovo amministratore unico della Sanitaservice, per questo ieri, 24 febbraio, il direttore generale Maurizio De Nuccio, ha deliberato l’indizione di un avviso pubblico per scegliere chi dovrà prendere il posto del commercialista Francesco Zingarello Pasanisi che dal novembre 2022 è al vertice della società.



Nella deliberazione viene precisato di procedere all’indizione dell’avviso ‘per soli titoli, riservato a personale esterno alla Asl Br, in conformità alle indicazioni statutarie e nazionali, ai fini dell’individuazione dell’amministratore unico’. Abbiamo letto e riletto l’atto, ma ci sembra che rispetto agli altri avvisi emessi dalle altre Asl pugliesi, per identico ruolo, non è chiesta l’esclusività nell’espletamento dell’incarico. Convinti come siamo che un incarico del genere non possa non essere svolto a tempo pieno e non in ritagli di tempo, crediamo che ieri ci sia stata semplicemente una svista e per questo invitiamo la Asl a integrare immediatamente i requisiti, ove non avesse già provveduto. Altrimenti dovremmo pensare che siamo di fronte alla volontà di assumere un professionista che oltre ad amministrare la Sanitaservice continuerà la propria attività professionale, in questo caso il dubbio che ci assale è: la Asl Brindisi ha già individuato il vincitore dell’avviso?”/