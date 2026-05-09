Sanitaservice Brindisi, incidente per un autista-soccorritore: la nota della UIL FP Brindisi – Vicini a Teo, vigilanza costante sulla salute dei lavoratori

Un sospiro di sollievo e un richiamo alla massima attenzione per il benessere del personale. Con queste premesse, l’organizzazione sindacale esprime la propria vicinanza a Teo, autista-soccorritore della Sanitaservice Brindisi, rimasto coinvolto in un incidente stradale nelle scorse ore.

Il fatto

Dopo i primi momenti di apprensione, le notizie riguardanti lo stato di salute del lavoratore sono rassicuranti. L’incidente, come accertato successivamente, è avvenuto al di fuori dell’orario di servizio.

Un dettaglio che il sindacato ha voluto verificare con prontezza, data la nota dedizione del collega.

Conosciamo il valore del nostro iscritto, un uomo instancabile e un grande lavoratore, sempre pronto al dovere, si legge nella nota sindacale. Proprio per questa sua natura, il nostro primo timore è stato che l’incidente potesse essere avvenuto durante un eventuale turno aggiuntivo o in regime di disponibilità. Gli accertamenti hanno smentito questa ipotesi, confermando che il fatto è accaduto fuori dal turno lavorativo che aveva svolto.

No alle strumentalizzazioni

La UIL FP BRINDISI tiene a precisare la propria posizione etica in un momento di particolare tensione per le dinamiche interne alle Sanitaservice dovute alle disposizioni Regionali.

L’obiettivo non è alimentare polemiche, ma tutelare l’integrità del personale: Vogliamo chiarire questo aspetto con forza per un motivo preciso: non è nostra intenzione strumentalizzare un momento così delicato e personale, né le complesse sfide che stiamo affrontando oggi nell’azienda. La nostra priorità resta esclusivamente l’aspetto umano e la tutela del lavoratore.

Impegno per la sicurezza

Nonostante l’evento sia avvenuto nel tempo libero, l’episodio diventa occasione per ribadire l’impegno sindacale sul fronte del benessere lavorativo.

L’organizzazione garantisce che continuerà a:

Monitorare costantemente il benessere psicofisico di tutti gli iscritti.

Vigilare sulle condizioni operative affinché la sicurezza non sia mai considerata un elemento secondario.

Tutelare la dignità di chi, ogni giorno, dedica la propria vita al soccorso pubblico.

Rimaniamo al fianco del nostro iscritto, con l’occhio vigile di chi non arretra di un millimetro sulla salute dei lavoratori. Forza Teo! Ti aspettiamo presto in servizio, la tua squadra è con te.

La segreteria Generale UIL FP BRINDISI