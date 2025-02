Sanitaservice, contratto full-time per 271 lavoratori

Sono passati a un contratto full-time di 36 ore 271 lavoratori della Sanitaservice Asl Brindisi, impiegati come autisti-soccorritori e soccorritori. La Regione Puglia – assessorato alla Sanità nei giorni scorsi ha autorizzato la modifica contrattuale per questi dipendenti.

“La Asl Brindisi – spiega l’amministratore unico di Sanitaservice, Francesco Zingarello – in linea con le istanze formulate dai sindacati aveva invitato il Dipartimento Promozione della Salute a valutare la possibilità di una riorganizzazione strategica del servizio di emergenza urgenza avviato il primo gennaio 2023. Attualmente lavorano nel servizio 118 come soccorritori e autisti soccorritori 335 persone, di cui 157 nella categoria B e 178 nella C. Di questi 271 sono passati dalle 32 alle 36 ore settimanali senza nessun aggravio dal punto di vista economico per l’azienda, atteso che si sono già sostenuti costi per erogare ore in straordinario”.

Per il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio “questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra messo in campo con l’obiettivo di elevare lo standard di qualità del 118. Il percorso che ha portato al contratto full-time, realizzato con l’intervento regionale, è il riconoscimento della professionalità dei lavoratori di Sanitaservice. In questo modo verrà garantito in provincia di Brindisi un servizio 118 più rispondente alle esigenze dell’utenza”.