«Sulla Sanitaservice e sull’organizzazione dei servizi di pulizie Asl Brindisi serve una linea chiara, responsabile e ferma: la tutela del lavoro e la qualità del servizio non possono essere sacrificate né ridotte a una partita contabile. Non permetteremo che un percorso di internalizzazione, nato per restituire efficienza alla sanità pubblica, finisca per scaricare il prezzo sull’occupazione».

A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori, all’indomani del confronto con l’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia sui dossier legati a Sanitaservice e alla riorganizzazione dei servizi sanitari.

«Ribadisco con forza quelle che sono le priorità categoriche — spiega Lettori — a partire dalla necessità inderogabile che tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici abbiano subito un contratto a tempo indeterminato, tema su cui mi farò portavoce anche con il direttore generale Stefano Rossi. Si tratta di un obiettivo assolutamente non negoziabile. Le tutele per il personale devono essere definite in modo trasparente e inequivocabile: chi lavora nella sanità pubblica ha diritto a certezze, non a rinvii o instabilità contrattuale».

«È fondamentale — prosegue Lettori — che si preveda l’applicazione di un contratto diverso dal Multiservizi, nella fattispecie Aiop, mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie qualora serva rafforzare la copertura finanziaria. Solo così il piano industriale che Sanitaservice sta redigendo, nelle more della proroga del servizio, potrà restituire la fotografia reale delle esigenze operative, partendo dall’effettivo fabbisogno di personale e da costi coerenti con un diverso inquadramento contrattuale. L’obiettivo è scongiurare il rischio di tagli pesanti sull’occupazione: non accetteremo che si risparmi sulla pelle dei lavoratori che, lo ripetiamo, come accaduto anche nelle altre province pugliesi hanno diritto a certezze e stabilità».

«Il confronto istituzionale avviato in Regione deve tradursi in atti concreti e verificabili — conclude la consigliera PD — per assicurare continuità occupazionale, diritti ai lavoratori e servizi efficienti a tutela della sanità pubblica e dei cittadini. Su questo non faremo passi indietro, pur avendo piena fiducia nell’assessore Pentassuglia e nella sua capacità di individuare e perseguire la soluzione migliore per garantire la dignità dei lavoratori».