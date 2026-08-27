Sanitaservice fa chiarezza sui disagi nelle operazioni di rifornimento dei mezzi 118

In merito alle notizie diffuse nella giornata di ieri riguardo ai disagi verificatisi durante le operazioni di rifornimento di alcuni mezzi di soccorso del 118, Sanitaservice ritiene opportuno fare chiarezza, al fine di rassicurare i cittadini e il proprio personale.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16:00, si è verificato un temporaneo blocco delle carte carburante in dotazione agli equipaggi. L’inconveniente è stato determinato dall’esaurimento anticipato del plafond mensile, a seguito dei recenti e continui rincari del costo del carburante.

L’esaurimento del plafond si è verificato prima della naturale conclusione del mese, senza che fosse pervenuta a Sanitaservice una preventiva comunicazione circa l’imminente esaurimento della disponibilità. Preso atto della situazione, l’Azienda si è attivata immediatamente, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per superare il disguido nel più breve tempo possibile.

La problematica è stata quindi risolta tempestivamente e, a partire dalle ore 11:30 della giornata odierna, tutte le carte carburante sono tornate pienamente operative.

Sanitaservice, già nella mattinata odierna, è intervenuta immediatamente anche per prevenire il verificarsi di analoghe criticità in futuro. A tal fine, è stato siglato un accordo con un ulteriore fornitore, così da garantire ai mezzi di soccorso un canale alternativo per l’approvvigionamento del carburante e assicurare la piena continuità operativa degli equipaggi, anche nell’eventualità di future criticità sul circuito di rifornimento principale.

Desideriamo inoltre ringraziare pubblicamente tutti gli operatori che, con grande senso di responsabilità, professionalità e dedizione al lavoro, hanno gestito il momentaneo inconveniente, arrivando in alcuni casi ad anticipare personalmente le somme necessarie. Le somme anticipate dai lavoratori interessati sono già state integralmente rimborsate e Sanitaservice esprime loro il proprio sincero ringraziamento, unitamente alle scuse per il disagio arrecato.

È fondamentale, tuttavia, chiarire un aspetto di assoluta importanza: il servizio di emergenza-urgenza 118 non è mai stato interrotto, né è mai stata compromessa l’operatività dei mezzi di soccorso.

In nessun momento la salute pubblica o la continuità del servizio di emergenza sono state messe a rischio. Tutte le ambulanze in servizio disponevano infatti di carburante sufficiente a garantire la prosecuzione delle attività. Come previsto dalle procedure aziendali, i mezzi devono mantenere costantemente il livello di carburante “full”, proprio per garantire la piena autonomia operativa anche in presenza di eventuali imprevisti.

Pertanto, pur riconoscendo la rilevanza del disguido verificatosi nelle operazioni di rifornimento, non si è verificata alcuna interruzione del servizio di pubblico soccorso, né alcun mezzo in servizio è rimasto privo del carburante necessario per assicurare gli interventi di emergenza.

Sanitaservice conferma il proprio impegno costante nel garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente, sicuro e affidabile, assicurando che, oltre alla tempestiva risoluzione dell’inconveniente verificatosi ieri, nella mattinata odierna sono state già adottate le necessarie misure organizzative per prevenire e scongiurare qualsiasi futura criticità nell’approvvigionamento del carburante.

La tutela dei cittadini, la continuità del servizio e la sicurezza degli operatori rimangono, per Sanitaservice, priorità assolute.

(nella foto l’amministratore unico di Sanitaservice Cristiano D’Errico)