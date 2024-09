Sanitaservice – Il 25 settembre manifestazione di Cgil, Cisl e Uil FP

In data odierna si è tenuto un incontro presso la Sanitaservice Asl Br per discutere dell’aumento contrattuale del personale 118.

In sede abbiamo appreso dall’Amministratore Unico che lo stesso ha già inviato da tempo tutta la documentazione attestante un accumulo della Banca Ore “importante”, tale da soddisfare i criteri dell’Azienda su un possibile aumento contrattuale, nonostante l’autorizzazione finale debba essere espressa dal Socio Unico Asl Br e dalla Regione per le dovute considerazioni.

Sempre nello stesso incontro abbiamo appreso che la Asl Br ha comunicato alla Sanitaservice che il Premio Covid da erogare al personale del 118, così come previsto dalla Delibera Regionale, sarà invece versato solo al 50 % del personale, in quanto all’epoca della pandemia molti dipendenti erano inquadrati quali “volontari” nonostante l’importanza del servizio che questi lavoratori svolgono mettendo a rischio ogni giorno le proprie vite per rispondere alle situazioni di emergenza più disparate per salvaguardare la popolazione.

In considerazione del mancato riscontro da parte degli indirizzati in epigrafe le OO.SS., Cgil Fp, Cisl e Uil Fpl Brindisi proclamano per giorno 25 settembre 2024 una manifestazione con assemblea dalle ore 11.00. alle ore 13.00 presso la sede della Asl di Brindisi sita in Via Napoli 8 per dare i giusti diritti al personale del 118 inquadrato ancora con contratto part-time per un errore nella stesura Business Plan ed affinché tutti i lavoratori impiegati nella campagna vaccinale siano ricompensati per il servizio reso in periodo pandemico senza discriminazione alcuna.