SANITASERVICE – SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 22 SETTEMBRE

Le scriventi OO.SS. a seguito della precedente proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Sanitaservice del 14 luglio 2022 inviata a tutti i soggetti in indirizzo e svoltasi con relativa assemblea con i lavoratori e successivo incontro con la direzione generale ASL e Amministratore Unico della Sanitaservice, si evidenziavano le criticità in cui versano i lavoratori della sanità brindisina, a seguito dell’incontro le parti prendevano l’impegno di avviare la procedura di raffreddamento.

La proclamazione nasce in quanto la procedura di raffreddamento ha avuto esito negativo, perché dall’incontro avvenuto il 28 agosto 2022 da ciò che erano le legittime richieste avanzate il 14 luglio sopracitato non hanno trovato le risposte che aspettavamo per risolvere le problematiche che avvolgono i dipendenti della Sanitaservice.

Per quanto accaduto le scriventi proclama lo sciopero con manifestazione presso la prefettura in piazza Santa Teresa per il giorno 22 settembre 2022 con inizio alle ore 10.00, nelle more ci auspichiamo che sua Eccellenza il Prefetto intervenga nei modi e nei termini di legge previsti affinché le parti trovino l’intesa per risolvere la vertenza di carattere occupazionale e dei diritti acquisiti e negati ai lavoratori.

LE SEGRETERIE TERRITORIALI

CGIL FP UIL FPL FIALS

BRINDISI BRINDISI BRINDISI