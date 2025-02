Sanremo 2025. La serata delle cover ha regalato emozioni!

La maratona musicale del Festival di Sanremo si avvia al grande finale e la quarta serata, tanto attesa, anche quest’anno non ha deluso le aspettative. I duetti con le cover di brani famosi, che hanno fatto la storia della musica, hanno regalato intense emozioni. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo i cantanti che si sono avvicendati. Una vera standing ovation per Giorgia e Annalisa che, con il brano di Adele “Skyfall”, hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico dell’Ariston e hanno, sicuramente, meritato il premio Cover Sanremo 2025. Le due cantanti, con le loro stupende voci, hanno interpretato il testo in modo magistrale e ascoltarle è stato veramente un’occasione unica perché sono due veri talenti. Una serata imperdibile che ha visto esibirsi, tra gli altri, Simone Cristicchi con Amara (“La cura” di Battiato);

Elodie e Achille Lauro (“A mano a mano/Folle città” di Riccardo Cocciante e Loredana Bertè); Massimo Ranieri con Neri Per Caso (“Quando” di Pino Daniele); The Kolors con Sal Da Vinci (“Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci); Serena Brancale con Alessandra Amoroso (“If I ain’t got you” di Alicia Keys), giusto per citarne alcuni. Una serata importante anche al fine dei punteggi e, stasera, scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo 2025. La favorita, secondo i vari sondaggi, è Giorgia che, fin dalla prima esibizione, ha conquistato un po’ tutti, ma, anche, Simone Cristicchi potrà giocarsela con il suo toccante brano. Una lunga maratona con ascolti alle stelle, perché, nonostante tutto, Sanremo è sempre Sanremo! Anna Consales