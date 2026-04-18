Santa Messa all’ospedale Perrino in diretta su Radio Maria: un momento di comunità e spiritualità

Domenica 19 aprile, alle 10.30, si terrà la celebrazione della Santa Messa nella cappella Cuore Immacolato di Maria – San Giuseppe Moscati dell’ospedale Perrino di Brindisi.

L’evento, che si propone come un momento di riflessione e condivisione, godrà di una particolare risonanza grazie alla collaborazione con Radio Maria. La celebrazione sarà infatti trasmessa in diretta streaming e via etere sulla frequenza FM 98.3 Mhz, a cura dello studio mobile di Brindisi.

La partecipazione alla celebrazione è aperta a tutta la cittadinanza. La diretta radiofonica permetterà di seguire il rito anche a distanza, offrendo un’occasione di vicinanza spirituale non solo ai cittadini, ma anche a pazienti, familiari e operatori sanitari che, per diverse ragioni, non potranno essere presenti fisicamente presso la cappella dell’ospedale.

L’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e a offrire un momento di conforto e serenità all’interno del contesto ospedaliero.