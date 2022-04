In una Cattedrale avvolta in un silenzio totale e meditativo, si è tenuta la Santa Messa “In Passione Domini” presieduta da S. E. Mons Domenico Caliandro.

“O Dio, che con la passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovati a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine dell’uomo celeste.” È iniziata così, con questa orazione, la S. Messa. Sono seguite le letture che tutti i fedeli hanno seguito con molta attenzione e condivisione di un momento così importante. Il Venerdì Santo è un giorno di silenzio e meditazione, in attenza della Risurrezione di Nostro Signore. Per il Cristianesimo, la risurrezione è il principio e fondamento della fede, ricordato annualmente nella Pasqua e settimanalmente nella domenica. Un momento di raccoglimento, “Le nostre parole non sono sufficienti a spiegare ciò che è accaduto”; “Se guardiamo Gesù sofferente, è come se guardassimo noi sofferenti”; “Lui si umilia come un agnello, Lui è morto per noi. Da Lui nasce la Chiesa”; “La passione di Gesù porta la nascita come figli di Dio”. Parole importanti quelle pronunciate dall’Arcivescovo durante l’omelia. La Santa Messa è iniziata in silenzio ed è terminata nello stesso modo, Nostro Signore è morto e tutto il mondo si ferma in attesa. Anna Consales