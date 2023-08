SANTA SABINA – LA LEGA NAVALE INAUGURA NUOVE STRUTTURE

S. Sabina. La Lega Navale inaugura le nuove strutture

Anche S. Sabina, la maggiore località turistica del litorale di Carovigno e una delle poche aree marine con Bandiera blu del territorio brindisino, a conferma del mare limpido, ha la sua Lega Navale con adeguato porticciolo. Una struttura che mancava. Quella più vicina era a Villanova, nel territorio di Ostuni. Un porticciolo che migliora a vista d’occhio, con l’obiettivo di favorire l’attrazione turistica del luogo e l’aggregazione trai residenti. Opera frutto dell’impegno dei soci, sia fondatori, sia quelli successivi, con il grande e decisivo supporto dell’Amministrazione comunale a guida Massimo Lanzillotti. Inaugurate ieri due passerelle in legno per facilitare l’imbarco dei diversamente abili, ma anche per garantire la massima sicurezza di tutti. L’illuminazione delle nuove strutture e’ con pali e lampade fotovoltaici. Attualmente ci sono 24 boe per l’attracco delle imbarcazioni. E domenica sera, dalle 16.30, da li partira’ e arriverà, dopo aver solcato il litorale a nord, la processione a mare, assente a S. Sabina da qualche anno.