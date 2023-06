SANTA TERESA – IL SINDACATO USB SI RIVOLGE ALLA PROCURA

Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

via Angelo Lanzellotti, 3

Brindisi

prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

Spett.le Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Puglia

via G.Matteotti 56

Bari

procura.generale.appelli@corteconticert.it

procura.generale.atticassazione@corteconticert.it

Oggetto: Esposto.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nella persona del suo legale rappresentante Vincenzo

Cortese, nato a Gallipoli il 11/04/1972 che delega per la presente Sergio Bellavita, nato a Milano il

03/02/1967 componente dell’organismo esecutivo provinciale USB, domiciliato presso USB

Federazione Provinciale, Via Cavoti 31/D, Lecce, intende esporre quanto accaduto alla Santa Teresa

spa, società in house della Provincia di Brindisi, presumibilmente in data 30 maggio 2023.

PREMESSO CHE:

• La Santa Teresa spa da anni attinge agli ammortizzatori sociali per sopperire ad un deficit di

bilancio conclamato ed ha collocato negli anni passati a zero ore, a nostro avviso

illegittimamente, sostanzialmente gli stessi lavoratori e le stesse lavoratrici senza alcuna

giustificazione plausibile sulla mancata rotazione del personale;

• La Santa Teresa spa il 30 giugno terminerà ogni possibile ulteriore ricorso ad ammortizzatori

sociali e dovrà necessariamente tornare a pieno organico;

• La Santa Teresa ha più volte rigettato le richieste che la Scrivente le ha posto per il

riconoscimento di un adeguato livello di inquadramento di due lavoratrici;

• La Santa Teresa ha più volte chiesto negli anni, e ottenuto, una riformulazione dei contratti

riducendo l’orario di lavoro settimanale, a molti dipendenti, proprio al fine di ridurre

l’impatto economico del costo del lavoro;

• Il dott.Marchionna nel corso di un incontro sindacale in Provincia ha esposto le ragioni

economiche per le quali non era possibile predisporre un piano industriale del corrente anno;

• La Provincia di Brindisi ha più volte esposto la drammatica situazione in tema di risorse da

destinare alle attività della Santa Teresa spa;

• L’amministratore Unico della Santa Teresa dott.Giuseppe Marchionna essendosi candidato

alla carica di Sindaco del Comune di Brindisi nelle elezioni amministrative ultime non

aveva inteso rassegnare le proprie dimissioni dalla carica;

• Lo spoglio del ballottaggio assegnava al dott.Marchionna la carica di sindaco del Comune

di Brindisi;

• Contestualmente alla propria elezione a Sindaco il dott.Marchionna rientrava in Santa Teresa

e firmava una determina, in totale contrasto con la drammatica situazione economica e

senza valutazione alcuna sull’impatto economico della stessa, per il riconoscimento di un

passaggio a livello superiore per diversi lavoratori senza nessuna trasparenza nella

procedura né alcun bando pubblico;

• Immediatamente dopo la firma della determina il dott.Marchionna rassegnava le proprie

dimissioni da Amm.Unico per incompatibilità con la carica elettiva appena acquisita.

TUTTO CIO’ PREMESSO

In ragione di quanto esposto sinteticamente

SI CHIEDE

 Che la Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai

fatti, così come esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli

stessi, e, nel caso, accertare possibili responsabilità individuali, nonché eventuali abusi di

potere nella gestione della cosa pubblica finalizzati alla crescita del personale consenso

elettorale.

Si chiede ex art. 408 c.p.p. di essere informati di eventuale richiesta di archiviazione presso

il domicilio indicato nel presente atto.

 Che la Corte dei Conti voglia disporre le opportune verifiche in ordine ad eventuali profili di

illegittimità amministrativa della determina in oggetto nonché eventuali violazioni della

legislazione in materia di doveri delle società in house a capitale interamente pubblico, ciò

al fine di rendere nulla e priva di ogni effetto la determina in virtù della deficitaria situazione

economica della Santa Teresa spa.

Distinti saluti p.USB LECCE

Sergio Bellavita