I direttivi cittadini del Movimento Regione Salento e di Uguaglianza Cittadina si sono riuniti per discutere sulla vicenda-Santa Teresa e sul ruolo svolto dal Sindaco Giuseppe Marchionna. A parere unanime ci si trova di fronte a comportamenti assai discutibili del Sindaco Marchionna il quale ha posto in essere azioni che necessitano di attenzioni da parte delle Autorità competenti, a cui forniremo tutte le informazioni in nostro possesso.