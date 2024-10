Santa Teresa spa. Assunzioni, ma gli stipendi dei più anziani restano invariati

Nuove assunzioni già espletate e ulteriori avvisi di selezione in itinere per nuovi rapporti di lavoro nella “Santa Teresa spa”, la società in house della Provincia di Brindisi. Una circostanza da un lato sicuramente da apprezzare per il fatto che la società intraprenda questi nuovi percorsi, segno di vitalità e di rinnovate progettualità, di concerto con Regione e Provincia di Brindisi, dopo anni di incertezze occupazionali. Ma dall’altro lato, lascia qualche malumore e disappunto, anche comprensibili, da parte di altri dipendenti, soprattutto quelli con livelli professionali inferiori, per il fatto che, a fronte di nuove assunzioni, i loro stipendi restino bassi, praticamente invariati da anni. Questi lavoratori auspicano che le loro buste paghe possano diventare un po’ più pesanti in modo da garantire un miglior sostentamento per le loro famiglie, quasi tutte monoreddito. A questo punto la società dovrà illustrare meglio a tutti i suoi dipendenti quale siano le prospettive immediate relative a tutta la forza lavoro.