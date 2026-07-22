Sant’Anna Beach Cup, il “Memorial Ivan Lenzoni”. Un ritorno che sa di mare, sole e ricordi

Dopo 25 anni di stop, sabato 25 e domenica 26 luglio, il campo da basket del Lido Sant’Anna di Brindisi accoglierà con il pallone tra le mani, squadre provenienti da Brindisi, Bari e da tutta la Puglia per disputare un torneo 3vs3 dedicato alla memoria di Ivan Lenzoni, ex arbitro FIP e stimato dirigente della Virtus Brindisi Basket, scomparso prematuramente tre anni fa a causa di un grave incidente stradale.

In passato il parquet vista mare è stato il teatro di estati indimenticabili e di sfide infinite al tramonto, ospitando protagonisti del calibro di Vincenzo Esposito, Fabio Morrone, Annarita Pagliara, Marcella Marseglia, i fratelli Sirena e tanti altri che hanno lasciato un segno dentro e fuori dal campo.

Un’idea nata dalla passione di Sabrina Selicato, Riccardo Calcagni e Alessio Capogna, tre compagni di viaggio, tre amici senza età, che hanno voluto fortemente riprendere lo storico torneo per ricordare gli anni d’oro dell’estate cestistica locale e ricordare il loro amico, uomo di sport e di cuore, come sottolineano gli stessi organizzatori:

<< E’ per noi un orgoglio annunciare la II Edizione del Memorial dedicato ad Ivan, un amico che ha trasmesso tramite la sua gentilezza e la sua umanità la passione per la pallacanestro, uno sport per lui fatto di valori e rapporti umani. Un ringraziamento speciale va a tutte le imprese locali che hanno supportato l’evento con la loro vicinanza e fiducia, alla famiglia Cariulo che mette a disposizione lo storico campo sul mare per vivere emozioni indimenticabili e a tutti i giocatori che saranno i veri protagonisti dell’evento.

Felici ancora una volta di restituire alla città un appuntamento capace di unire generazioni diverse nel nome della pallacanestro. Ti vogliamo bene Ivan!

