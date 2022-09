SANTORO (EMILIANO SINDACO DI PUGLIA): ADESSO BISOGNA TORNARE AD UNA POLITICA PIU’ VICINA AI CITTADINI

Dopo il risultato delle elezioni bisogna ritornare ad una politica più vicina ai cittadini, il civismo moderato sarà fondamentale.

Il rispetto della democrazia e dell’ avversario sono fondamentali nell’alternanza democratica, ed è per questo che bisogna complimentarsi per la vittoria ottenuta dalla coalizione di centrodestra.

Soprattutto complimenti al partito trainante “Fratelli D’Italia”, alla sua leader Giorgia Meloni, ai neoeletti in parlamento, sino ai suoi dirigenti e militanti, quest’ultimi il vero motore che alimenta ogni forza politica che sia di destra, di sinistra o di centro, a volte un po’ dimenticati.

Quello che è accaduto nel centrosinistra invece, era prevedibile dopo le varie divisioni interne e la mancata volontà di costruire alleanze, quella soprattutto con il nuovo Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte.

Enrico Letta ha mancato di una visione più larga che avrebbe portato ad un risultato sicuramente differente.

Come dichiarava giustamente Michele Emiliano l’asse PD /M5S avrebbero cambiato le sorti di questa campagna elettorale, evitando una sconfitta così eclatante.

Oggi abbiamo un dato certo in Puglia, il civismo è il turbo della politica regionale, un contenitore politico moderato che da la possibilità a uomini e donne di essere protagonisti, occupandosi delle proprie realtà alimentando così uno sviluppo concreto al fianco di tutti i cittadini.

Purtroppo questa legge elettorale becera ha eliminato il contatto diretto con gli elettori, negando la possibilità ai territori di votare il proprio rappresentante, scelto dall’alto.

Il Movimento politico civico “Emiliano Sindaco di Puglia” che mi onoro di rappresentare in provincia di Brindisi, continuerà a lavorare sui territori, rendendo protagonisti tutti i cittadini che vorranno occuparsi delle loro città, ascolteremo le loro istanze e attiveremo una politica di confronto e di concretezza, cercando di ritrovare un po’ di fiducia nelle Istituzioni, cercando cin questo modo di combattere il grande nemico della Democrazia.

Siamo felici e soddisfatti dell’elezione del nostro rappresentante in Puglia, per il collegio Brindisi e Lecce, Claudio Stefanazzi, che saprà rappresentare degnamente il nostro territorio.

Da domani lavoreremo per le amministrative del 2023 nelle varie città che andranno al voto, creando liste forti formate da uomini e donne che amano mettersi in gioco per la propria realtà, lavorando concretamente.

La bellezza del civismo è che parte dal basso per poi essere determinante.

Claudio Santoro

(Coordinatore Provinciale Emiliano Sindaco di Puglia)