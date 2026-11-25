Il Comune di San Vito dei Normanni istituisce l’imposta di soggiorno: “Così
sosterremo cultura, ambiente e comparto turistico”
A San Vito dei Normanni, l’imposta di soggiorno prende il via il primo
dicembre. Le tariffe per notte variano in base alla tipo-logia della
struttura, se alberghiera o extra alberghiera. Il sindaco: “Gli utili saranno
reinvestiti per aumentare l’attrattività del-la città e la competitività
degli operatori”.
San Vito conta la presenza di circa 300 strutture ricettive, la maggior parte
delle quali di piccola entità come case vacanze e bed and breakfast.
Ogni turista che sceglierà di pernottare in una di queste realtà
corrisponderà un’imposta commisurata alla classe della struttura scelta. In
riferimento alla categoria più vastamente presente sul territorio di San
Vito, quella dei B&b, l’utente pagherà 1,50 euro al giorno.
Superati i 7 pernotti consecutivi nella stessa struttura, il visitatore non
dovrà più pagare l’imposta.
Saranno esenti dal pagamento le persone con disabilità riconosciuta, i minori
di 13 anni e i residenti sanvitesi.
Il Comune reinvestirà le somme derivanti alla corresponsione dell’imposta in
azioni e interventi per il miglioramento degli standard qualitativi della
città.
Circa il 10 percento degli utili tornerà agli operatori della ricettività, in
favore dei quali saranno organizzati corsi di formazione e attività
concordate con le associazioni di categoria.
La restante parte sarà investita in interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali e ambientali e servizi pubblici connessi al
turismo, promozione del territorio e realizzazione di iniziative che puntino
all’aumento dell’attrattività di San Vito e che vedano il coinvolgimento
delle attività produttive e delle associazioni locali.
“Il turismo, se sostenibile sia a livello sociale, che ambientale, può
diventare un’importante economia per l’intera città – ha di-chiarato il
sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero -, il nostro territorio ha
buon margine di crescita. Le presenze aumentano costantemente. Dobbiamo
massimizzare l’impatto positivo esercitato da questi flussi sulla città e
sulla comunità. Grazie alle somme che percepiremo con l’istituzione
dell’imposta, infatti, miglioreremo la qualità di vita offerta dalla città,
andando così, a fare del bene ai sanvitesi e attraendo sempre più un target
di viaggiatori di qualità”.
Per accompagnare gli operatori dell’accoglienza al primo di-cembre,
l’Amministrazione Ruggiero ha organizzato un evento di formazione dedicato
all’ascolto della categoria e all’utilizzo della piattaforma per la
registrazione dei clienti.
“In primavera faremo un primo punto della situazione con i no-stri
imprenditori turistici – ha chiuso il primo cittadino -, l’imposta non
genererà alcun impatto negativo sul comparto, anzi, tutti gioveranno di
queste entrate. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità
l’istituzione dell’imposta, ma tutte le parti coinvolte continueranno a
essere ascoltate e diventeranno parte attiva del processo per una San Vito
migliore”.