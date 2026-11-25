Il Comune di San Vito dei Normanni istituisce l’imposta di soggiorno: “Così

sosterremo cultura, ambiente e comparto turistico”





A San Vito dei Normanni, l’imposta di soggiorno prende il via il primo

dicembre. Le tariffe per notte variano in base alla tipo-logia della

struttura, se alberghiera o extra alberghiera. Il sindaco: “Gli utili saranno

reinvestiti per aumentare l’attrattività del-la città e la competitività

degli operatori”.

San Vito conta la presenza di circa 300 strutture ricettive, la maggior parte

delle quali di piccola entità come case vacanze e bed and breakfast.

Ogni turista che sceglierà di pernottare in una di queste realtà

corrisponderà un’imposta commisurata alla classe della struttura scelta. In

riferimento alla categoria più vastamente presente sul territorio di San

Vito, quella dei B&b, l’utente pagherà 1,50 euro al giorno.

Superati i 7 pernotti consecutivi nella stessa struttura, il visitatore non

dovrà più pagare l’imposta.

Saranno esenti dal pagamento le persone con disabilità riconosciuta, i minori

di 13 anni e i residenti sanvitesi.

Il Comune reinvestirà le somme derivanti alla corresponsione dell’imposta in

azioni e interventi per il miglioramento degli standard qualitativi della

città.

Circa il 10 percento degli utili tornerà agli operatori della ricettività, in

favore dei quali saranno organizzati corsi di formazione e attività

concordate con le associazioni di categoria.

La restante parte sarà investita in interventi di manutenzione, fruizione e

recupero dei beni culturali e ambientali e servizi pubblici connessi al

turismo, promozione del territorio e realizzazione di iniziative che puntino

all’aumento dell’attrattività di San Vito e che vedano il coinvolgimento

delle attività produttive e delle associazioni locali.

“Il turismo, se sostenibile sia a livello sociale, che ambientale, può

diventare un’importante economia per l’intera città – ha di-chiarato il

sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero -, il nostro territorio ha

buon margine di crescita. Le presenze aumentano costantemente. Dobbiamo

massimizzare l’impatto positivo esercitato da questi flussi sulla città e

sulla comunità. Grazie alle somme che percepiremo con l’istituzione

dell’imposta, infatti, miglioreremo la qualità di vita offerta dalla città,

andando così, a fare del bene ai sanvitesi e attraendo sempre più un target

di viaggiatori di qualità”.

Per accompagnare gli operatori dell’accoglienza al primo di-cembre,

l’Amministrazione Ruggiero ha organizzato un evento di formazione dedicato

all’ascolto della categoria e all’utilizzo della piattaforma per la

registrazione dei clienti.

“In primavera faremo un primo punto della situazione con i no-stri

imprenditori turistici – ha chiuso il primo cittadino -, l’imposta non

genererà alcun impatto negativo sul comparto, anzi, tutti gioveranno di

queste entrate. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità

l’istituzione dell’imposta, ma tutte le parti coinvolte continueranno a

essere ascoltate e diventeranno parte attiva del processo per una San Vito

migliore”.