Sap e Uildm uniti per Telethon – Raccolta fondi in piazza Vittoria



Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 il Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.) di Brindisi

insieme ai volontari della U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ha partecipato

alla raccolta fondi a favore di Telethon nella centralissima Piazza Vittoria a Brindisi.

L’evento benefico, nato dalla sinergia tra il S.A.P. e la U.I.L.D.M., ha come obiettivo il finanziamento

della ricerca scientifica promossa da Telethon per combattere le malattie genetiche rare.

Con un piccolo contributo, sono state distribuite scatole di cioccolatini a forma di cuore, un simbolo

dolce e concreto di vicinanza e supporto.

All’iniziativa ha partecipato il Segretario Regionale Francesco PULLI, il vice Segretario Regionale

Gianpiero IAIA ed il Segretario Provinciale Francesco NACCARATO.