Saponaro: Con l’avviso pubblico una prima risposta alle esigenze abitative temporanee

Con il regolamento Comunale approvato in Consiglio Comunale lo scorso febbraio e con l’ avviso Pubblico emanato il 18 Aprile, l’ Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative in uno con l’ Assessorato al Patrimonio ha inteso provare a dare una risposta abitativa temporanea a quanti nella Città di Brindisi si dovessero trovare in situazioni di Emergenza Abitativa, cosi come disciplinato dalla legge regionale vigente, n. 10 del 2914, di recente modificata.

È la prima volta che la nostra Città mette in campo questo strumento cosi importante e determinante per gestire l’ emergenza abitativa.

Entro il 17 Giugno, i nuclei familiari che dovessero possedere i requisiti previsti per legge e richiamati nell’avviso pubblico potranno presentare istanza, utilizzando la modulistica allegata all’ avviso, che potrà essere ritirata presso gli Uffici Comunali del Patrimonio in Piazza Matteotti e dei Servizi Sociali in Via Grazia Balsamo.

Gli stessi uffici saranno disponibili, negli orari di apertura al pubblico a dare assistenza per la Compilazione delle istanze.

Alla scadenza fissata, si potrà avere una prima ricognizione del fabbisogno abitativo a carattere Emergenziale, per il quale sono state già attivate le procedure per la ricognizione degli alloggi pubblici e si potranno meglio definire i programmi dell’ Amministrazione Comunale in materia abitative, per fronteggiare i bisogni primari della Comunità.

Ringrazio il Sindaco Giuseppe Marchionna per il supporto, il Consiglio Comunale, l Assessore al Patrimonio Caterina Cozzolino con cui ho lavoraro su questa emergenza, il Presidente della Commissione Maurizio Colella e i dipendenti degli Uffici Politiche Abitative e Servizi Sociali, ringrazio la Dirigente Arch. Marina Carrozzo per tutto il supporto e l’ impegno.

Assessore ai Servizi Sociali e

Politiche Abitative

Saponaro Ercole